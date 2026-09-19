Sydney Sweeney in Scooter Braun sta poletje sklenila tam, kjer se je začela njuna ljubezenska zgodba, v Benetkah. Par se je v začetku meseca vrnil v italijansko mesto, skoraj leto dni po tem, ko so ju tam prvič začeli povezovati na poroki Jeffa Bezosa in Lauren Sánchez.

Sydney Sweeney in Scooter Braun na romantični vožnji z gondolo FOTO: Profimedia

"Tam sta se prvič spoznala, zato je bila vrnitev leto dni pozneje zanju nekaj zelo posebnega," je povedal vir za revijo People in dodal: "Sydney je všeč, da jo Scooter spremlja na službenih potovanjih. Izjemno podpira njeno kariero, obenem pa vedno najdeta čas, da skupaj tudi uživata." Ko je 28-letna igralka spoznala 16 let starejšega Brauna, ni iskala resnega razmerja. "Ko je Sydney spoznala Scooterja, si resnično ni želela nove zveze. Končala je zaroko in želela si je predvsem poenostaviti življenje, ne pa ga dodatno zapletati. Načrtovala je, da se bo posvetila delu, potovanjem ter druženju z družino in prijateljicami," je pojasnil vir blizu zvezdnice. Njuno razmerje se je po poročanju drugega vira sprva razvijalo povsem spontano." Začela sta kot prijatelja, nato pa se je preprosto zgodilo," je dejal in dodal, da je zveza presenetila oba, vendar sta danes skupaj zelo srečna.

Sydney Sweeney in Jonathan Davino FOTO: Profimedia

Lanskega marca je v javnost prišlo, da je igralka po skoraj sedmih letih končala zaroko z Jonathanom Davinom. Čez nekaj mesecev, junija, pa je na poroki enega od najbogatejših ljudi na svetu spoznala menedžerja Brauna. "Več časa kot je Sydney preživela z njim, bolj ji je bil všeč. Že od začetka ji je veliko pomenilo, da jo podpira in razume, kako pomembni so zanjo njeno delo, kariera in vse, kar gradi," je dodal vir. Njuno razmerje pa naj bi medtem postalo precej resnejše. Igralka naj bi preživljala čas z Braunovimi tremi otroci, ki se jih je razveselil v zakonu z Yael Cohen, s katero sta se razšla konec leta 2022. "Zelo resno mislita drug z drugim. Sydney preživlja čas z njegovimi otroki, kar je pomemben korak. Scooter namreč zelo skrbno izbira, koga spusti v njihovo bližino," je sklenil vir blizu para.