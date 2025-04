'Ko Lionel sreča Lionela': Messi spoznal pevca, po katerem je dobil ime

Dvojica je povezana na poseben način, in sicer prek Messijeve matere Celie Marie Cuccittini, velike oboževalke Richieja in glasbene skupine The Commodores. Med sinovimi pripravami na nogometno svetovno prvenstvo v Južni Afriki je Cuccittinijeva namreč povedala, da ji je bilo od nekdaj pri srcu ime Leonel. "Ko je Jorge (Messijev oče, op. a.) zapisal sinovo ime, je izbral različico Lio. Ko sem to videla, sem ga skoraj ubila," je tedaj dejala v šali. "To je storil, ker nama je bil Lionel Richie zelo všeč," je še dodala.

Čeprav je bilo tokratno srečanje med zvezdnikoma kratko, sta bila oba navdušena."Ko Lionel sreča Lionela. Mama ga je poimenovala po meni. In tukaj sva. Lepo te je bilo spoznati po vseh teh letih," je na družbenem omrežju Instagram zapisal Richie. Ko je pevec prvič slišal informacijo, da je mama Messija poimenovala po njem, je mislil, da gre za šalo. "Razumem, da ne zna peti, ampak tudi jaz bi rad povedal, da ne znam igrati nogometa. Zato bodiva najboljša prijatelja," se je pošalil pred časom.