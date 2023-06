'Ko ljudje rečejo, da njihova hčerka želi biti igralka, se mi naježi koža'

"Veliko ljudi vam govori, da stvari ne jemljite osebno – vendar je povsem osebno, še posebej, ko vas ocenjujejo po tem, kako ste videti. Tako da moraš to plat stvari preprosto prenašati," je pojasnila zvezdnica, ki je poročena z igralcem Johnom Krasinskim. Skupaj imata dve hčerki, osemletno Hazel in šestletno Violet.

"Ko se vidim na reklamnem panoju, se popolnoma oddaljim od tega. Vprašam se, kdo je to, in vidim, da moji otroci počnejo enako. Morda bodo opazili, da sem to jaz, vendar to zanje ni razburljivo. Zanje je vznemirljivo, ko jih lahko poberem iz šole in jih peljem plavat," se je še pošalila.

Kljub svojemu mnenju o industriji pa je igralka dejala, da je ambicioznost zdrava, in dodala, da je poznavanje svoje vrednosti pri poklicu igralca ključnega pomena. "Ambicija je zdrava in nanjo ne bi smeli gledati negativno. Gre za to, da poznate svojo vrednost in kaj prispevate k projektu ter se nikoli ne opravičujete za dobro delo."

Bluntova je sicer že pred časom razkrila, da s svojima hčerkama še ni spregovorila o slavi, saj da želi v očeh svojih otrok ostati zgolj mati in ne slavna oseba. "Ne zavedata se moje slave in navdušena bi bila, če o tem nikoli ne bi ničesar izvedeli. Sploh ju ne zanima, kaj delam. Ni jima niti všeč, ko se naličim, želita si le, da sem njuna mamica."