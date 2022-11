Ko Nick Cannon sporoči, da bo spet očka, splet ponori

Ameriški voditelj je trenutno oče devetih otrok. Septembra je na svet prijokala deklica Risa Messiah , njena mama pa je manekenka Brittany Bell . Poleg Rise ima Nick z njo že Goldna in Powerful Queen .

Šala, ki jo je na Twitterju zapisal eden od uporabnikov, se norčuje iz tega, da otroci potrebujejo listke, ki določajo vrstni red v čakalnici, če želijo priti do svojega očeta: "Nick Cannon zahteva, da njegovi otroci uporabijo sistem z lističi, ki določajo vrstni red čakajočih, ko poskušajo pritegniti njegovo pozornost na očetovski dan."

Trenutno pričakuje še enega otroka z Alysso Scott in enega z Abby De La Rosa, s katero že ima dvojčka Ziona in Zilliona. Pred nekaj meseci je dobil tudi sina, ki sta ga z Bre Tiesi poimenovala Legendary. Nickovi mali nogometni ekipi se je septembra pridružila tudi Onyx Ice Cole, ki jo je rodila LaNisha Cole. Najstarejša otroka ima zvezdnik s pevko Mariah Carey, s katero sta starša 11-letnih dvojčkov Moroccana in Monroa.