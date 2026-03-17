Tuja scena

Ko po večeru blišča v dvorani ostane smetišče

Los Angeles, 17. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
smetišče oskarji

Glamur in blišč, ki ga vsako leto spremljamo na podelitvi največjih nagrad filmske industrije, je mimo, za sabo pa je pustil razdejanje, ki je šokiralo mnoge. Po 98. podelitvi oskarjev, na kateri se je trlo brezskrbno naličenih zvezdnikov v elegantnih opravah, ki so eden bolj kot drugi dokazovali, da se znajo lepo obnašati, je prizor umazane dvorane Dolby Theatre vrgel slabo luč na vse, ki so se dogodka udeležili.

Letošnji oskarji so podeljeni, zmagovalci so svoje kipce že pospravili na vidna mesta, nekatere pričeske in skrbno izbrana ličila morda še vztrajajo na glavah zvezdnikov, gala obleke pa so zagotovo že v omarah. No, ali pa so vržene sredi hodnikov hollywoodskih vil, v katerih prebivajo številni zvezdniki, ki so nedeljski večer preživeli na gala dogodku leta.

Po zaključku 98. podelitve zlatih kipcev se je na spletu pojavila fotografija, ki je šokirala mnoge, predvsem pa vrgla izjemno slabo luč na vse udeležence prireditve. Dvorana Dolby Theatre v Los Angelesu je po odhodu zvezdnikov zasijala v svoji umazanosti. Prizorišče, ki vsako leto gosti enega najpomembnejših dogodkov v filmskem svetu, je bilo po končani prireditvi vidno zanemarjeno in preplavljeno s smetmi. Na tleh so ležale prazne steklenice, ostanki hrane, kuverte in razni drugi odpadki.

Fotografija je šokirala in sprožila veliko ogorčenje med uporabniki družbenih omrežij. Številni so namreč negativno presenečeni nad dejstvom, da zvezdniki za sabo pustijo takšno razdejanje. Mnogi so celo mnenja, da je takšno vedenje nesprejemljivo za ljudi, ki jih pogosto obravnavajo kot vzornike v družbi. "Človek bi pomislil, da znajo uporabljati koš za smeti" in "Odvratno. Lahko imaš ves denar sveta, pa kljub temu nimaš stila" je mogoče prebrati na spletu.

Podelitev oskarjev je letos poskrbela za številne zgodovinske trenutke, velik zmagovalec večera pa je postal film Ena bitka za drugo.

Številni so se obregnili tudi ob dejstvo, da so večinoma vsi glasni zagovorniki varovanja planeta, omenjena fotografija pa prikazuje odsotnost osnovnega spoštovanja do okolja. "Kakšne svinje," pa je eden od komentarjev, ki zgolj opiše misel vsakega, ki zasledi omenjen prizor.

