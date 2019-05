'Ko se boste naslednjič jezili zaradi prometa, se spomnite te deklice'

Zadnje tedne po spletu kroži prikupna novica o štiriletni deklici, ki se je borila z redko obliko raka. Ko so ji zdravniki povedali, da je končala s terapijo, se je oblekla v svoj najljubši lik in ponosno pozvonila bolnišnični zvon. Njeno dejanje je komentiral tudi zvezdnik filma.

Audrina Hatton-Wright je štiriletna deklica, ki so ji julija 2018 odkrili, da ima nevroblastom (redek rak živčnega sistema, ki se navadno pojavlja pri otrocih, starih do pet let). Takoj je šla na obsevanje, kemoterapijo, sledile so operacije, šla pa je tudi skozi presaditev krvotvornih matičnih celic. "Srce se mi je trgalo, ko sem gledala svojo deklico, kako trpi ... Imela je tudi grozne bolečine v ustih, zato ni mogla več govoriti, bruhala je kri ... Ker je bila na visokih odmerkih morfina, je imela privide," je novinarjem razložila njena mamica.

Deklica se je med terapijo tolažila s svojimi najljubšimi liki iz risank in filmov, mamica ji je tako na primer prinesla obleko junakinje Else iz Ledenega kraljestva, njen najljubši kostum pa je bil iz Vojne zvezd, in sicer vojak imperija. Po 14 mučnih rundah obsevanj, štirih rundah kemoterapije in štirih operacijah je deklica vseeno premagala bolezen in zdravniki so navdušeno staršem sporočili, da terapija ni več potrebna.

