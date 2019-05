Svojo romanco s postavnim mladeničem Sam Asghari je pop zvezdnica Britney Spears javno razkrila na začetku leta 2017, ko je na Instagramu objavila njuno skupno fotografijo. Zaljubljenca naj bi bila skupaj že od novembra 2016, prvič pa so se govorice o ljubezni pojavile, ko je Sam zaigral njenega ljubimca v videospotu Slumber Party.

Kasneje so se sicer v medijih večkrat pojavile govorice, da naj bi bil James Spears, oče zvezdnice, zelo proti temu, da se Britney znova poroči (bila je namreč že dvakrat nesrečno poročena), a zvezi naj ne bi nasprotoval. Tako je bilo videti, da je njeno življenje končno na pravem tiru.

A marca je odjeknila novica, da se je pevka prostovoljno prijavila na kliniko za zdravljenje duševnih bolezni. Razlog za to naj bi bilo slabo zdravstveno stanje njenega očeta. Fotografi so jo nato prvič opazili v javnosti med velikonočnimi prazniki, ko je zapustila ustanovo in v spremstvu partnerja praznovala praznike v družinskem krogu. Takrat je medijem dejala, da se počuti boljše ter razložila, da so poslabšanju njenega duševnega stanja najverjetneje botrovale tablete, ki jih je prenehala jemati.

Njenemu izboljšanju pa naj bi botroval veliko tudi njen partner. "Brez dvoma je Sam krasen zanjo. Nanjo ima zelo pozitiven vpliv. Je zelo motiviran, da Britney ostane zdrava in fit," je tako medijem zaupal vir blizu para. Dodal je še, da skrbi za njeno uravnoteženo prehrano in njeno dobro počutje: "Ko se je počutila slabo, jo je podpiral in spodbujal, da poišče pomoč. Jasno je, da ji je zelo naklonjen. Je zelo pomemben del njenega življenja."