'Ko se vesolji srečata': Anna Wintour in 'hudičevka' Meryl Streep v isti sobi

V Milanu se te dni odvija teden mode, ki k našim zahodnim sosedom ni privabil le modnih navdušencev, temveč tudi številne hollywoodske zvezdnike. Največ pozornosti javnosti je požela predstavitev najnovejše kolekcije modne hiše Dolce&Gabbana, a ne zaradi oblek.

Dogodka sta se namreč udeležili tako dolgoletna urednica modne biblije Vogue Anna Wintour, ki je mesto nedavno prepustila mlajši naslednici Chloe Malle, kot tudi trikratna oskarjevka Meryl Streep. In to ne v lastnih čevljih, temveč v čevljih 'zloglasne' urednice modne revije Runway Mirande Priestley. Ustvarjalci nadaljevanja filma Hudičevka v Pradi so namreč milanski teden mode izkoristili za snemanje prizorov težko pričakovanega nadaljevanja filma iz leta 2006.

Trenutek, ko sta se Anna Wintour in Meryl Streep v vlogi Mirande Priestley, ki jo je navdihnila prav Wintourjeva, je hitro obšel splet, uporabniki pa so bili nad videnim navdušeni. "O moj bog, Anna Wintour je ravnokar spoznala samo sebe," se je pošalila ena izmed uporabnic, nekdo drug pa je dodal: "Ko se vesolji srečata." Javnost se je strinjala, da je to srečanje, "za katerega nismo vedeli, da ga potrebujemo".