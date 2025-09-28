Svetli način
'Ko se vesolji srečata': Anna Wintour in 'hudičevka' Meryl Streep v isti sobi

Milano, 28. 09. 2025 10.24 | Posodobljeno pred 42 minutami

Avtor
E.M.
Obiskovalci predstavitve nove kolekcije modne hiše Dolce&Gabbana v Milanu so bili deležni posebnega posladka. Na lastne oči so bili priča srečanju Anne Wintour in Meryl Streep v vlogi Mirande Priestley, ki jo je navdahnila prav dolgoletna urednica modne biblije Vogue. "To je srečanje, za katerega nismo vedeli, da ga potrebujemo," se je strinjala javnost.

V Milanu se te dni odvija teden mode, ki k našim zahodnim sosedom ni privabil le modnih navdušencev, temveč tudi številne hollywoodske zvezdnike. Največ pozornosti javnosti je požela predstavitev najnovejše kolekcije modne hiše Dolce&Gabbana, a ne zaradi oblek. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dogodka sta se namreč udeležili tako dolgoletna urednica modne biblije Vogue Anna Wintour, ki je mesto nedavno prepustila mlajši naslednici Chloe Malle, kot tudi trikratna oskarjevka Meryl Streep. In to ne v lastnih čevljih, temveč v čevljih 'zloglasne' urednice modne revije Runway Mirande Priestley. Ustvarjalci nadaljevanja filma Hudičevka v Pradi so namreč milanski teden mode izkoristili za snemanje prizorov težko pričakovanega nadaljevanja filma iz leta 2006.

Trenutek, ko sta se Anna Wintour in Meryl Streep v vlogi Mirande Priestley, ki jo je navdihnila prav Wintourjeva, je hitro obšel splet, uporabniki pa so bili nad videnim navdušeni. "O moj bog, Anna Wintour je ravnokar spoznala samo sebe," se je pošalila ena izmed uporabnic, nekdo drug pa je dodal: "Ko se vesolji srečata." Javnost se je strinjala, da je to srečanje, "za katerega nismo vedeli, da ga potrebujemo".

Preberi še Anna Wintour povedala, kaj si resnično misli o Hudičevki v Pradi

 Anna Wintour je ravno pred tedni povedala, kaj si resnično misli o filmu Hudičevka v Pradi, ki naj bi ga navdihnila prav sama. Čeprav v preteklosti ni želela govoriti o tem, je sedaj dejala, da pred premiero ni "imela pojma, o čem govori film". "Najprej, v njem igra Meryl Streep, kar je fantastično. Potem pa sem si šla ogledat film in se mi je zdel zelo všečen. Bil je zelo smešen," je povedala. Ob tem je pohvalila tudi ostale igralke, češ da so v filmu neverjetne.

Spomnimo, zgodbo Hudičevke v Pradi je napisala Lauren Weisberger, ki je pri Voguu delala kot Wintourina osebna asistentka.

