Zvezdnica je z oboževalci v Instagramovi zgodbi delala tudi fotografijo kreme, ki blaži razdraženo kožo, ob kateri je zapisala, da materinstvo in dojenje nista mačji kašelj: "Ko se življenje vrti okoli bradavičk." Čeprav je dojenje nekaj naravnega, se morata tako mamica kot otrok navaditi, kako se pravilno lotiti dojenja, in dokler se bradavice in koža okoli bradavic ne učvrstijo, hitro pride do razdraženosti, kar ni ravno prijetno.