Ena od najbolj prepoznavnih brazilskih manekenk, Gisele Bündchen, je žena športniku Tomu Bradyjuin mamica dveh otrok. Na vrhuncu svoje kariere je veljala za eno izmed najbolj iskanih manekenk, zdaj pa je postala tudi podjetnica ter predvsem družinski človek.

Čeprav sta s Tomom imela nekaj vzponov in padcev, pa sta vedno priplavala na površino bila močnejša kot prej. V nekem intervjuju je zdaj razkrila, kako sta se zakonca sploh našla. "Je kar malce smešna zgodba. Ne vem zakaj so vsi moji prijatelji mislili, da mi morajo najti fanta, zato so me pošiljali na zmenke na slepo. Zmenek s Tomom je bil tako moj tretji zmenek na slepo," je z nasmeškom razložila 38-letna manekenka.

"Na prvih dveh večerjah sem se počutila ujeto, več kot uro in pol sem tako razmišljala, kako naj pobegnem ... Kje je moja hrana? ... Tretji zmenek na slepo pa je pripeljal Toma in pomislila sem ... to je moj zadnji zmenek na slepo ... Ko sem zagledala tiste prijazne oči, sem se v trenutku zaljubila," nato pa dodala še, da jo je to res presenetilo, toda bil je tako sladek, da si ni mogla pomagati.

Čeprav je med njima vzklila velika ljubezen, pa sta že na začetku razmerja imela pred seboj kar nekaj ovir. Le nekaj mesecev po tem, ko sta se spoznala, je Tom svoji izbranki priznal, da druga ženska pričakuje njegovega otroka.