Ko si odstrani ličila in si nadene očala, je neprepoznavna

Kylie Jenner,lastnica kozmetične znamke in podjetja Kylie Cosmetics, je skoraj vedno brezhibno naličena in urejena od glave do pet. Tudi na Instagramu. Tokrat pa se je za obisk pri zobozdravniku malo sprostila in namesto elegantnih oblačil, oblekla raje udoben pulover s kapuco. Glede na njen neobičajni videz je verjetno pričakovala, da bo ostala neopažena, a ji to ni najbolj uspelo, saj so jo v objektiv ujeli paparaci. K svojemu videzu je dodala še korekcijska očala, s katerimi jo le redko vidimo.