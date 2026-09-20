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Ko so se kamere ugasnile, so se za zasedbo serije Taxi pričele divje zabave

Los Angeles, 20. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Danny DeVito

Igralec Danny DeVito se je spomnil legendarnih časov snemanja serije Taxi. Priznal je, da so bile zabave v osemdesetih letih izjemno divje, dogajanje pa se je po snemanjih pogosto zavleklo vse do jutranjih ur. Obiskovali so jih tudi zvezdniki, kot sta Robin Williams in Michael Jackson.

Ko so kamere na snemanju serije Taxi ugasnile, so Danny DeVito in njegovi soigralci komaj čakali, da se večeri prevesejo v nore zabave, te pa so običajno trajale vse do jutra. "Če se vrnem k zabavam, bile so res divje. Imeli smo 'zelenjavne prigrizke in kokain'. Navsezadnje so bila osemdeseta. Bilo je res noro," je dejal DeVito.

Zasedba priljubljene serije Taxi
Zasedba priljubljene serije Taxi
FOTO: Profimedia

Zabav pa se niso udeleževali le priljubljeni igralci serije Taxi, ki so jo začeli predvajati leta 1978. "Prihajali so ljudje iz serije Laverne & Shirley in si ogledali našo oddajo. Prišel je tudi Robin Williams. Obiskovali so nas tudi drugi veliki oboževalci serije, prihajal je Michael Jackson," je dejal in dodal: "Sedel je zgoraj v kabini, ne med občinstvom, in gledal oddajo. Prihajalo je ogromno ljudi." Zabave so se vedno začele takoj, ko so končali delo. "Snemanje smo končali okoli pol enajstih ali enajstih zvečer, nato pa smo šli takoj gor, navili glasbo ... in nadaljevali, dokler ni vzšlo sonce," se je spominjal.

Danny DeVito
Danny DeVito
FOTO: Profimedia

DeVito je zaslovel z vlogo zabavno osornega Louieja De Palme. V igralski zasedbi so bili tudi Judd Hirsch kot Alex Reiger, Marilu Henner kot Elaine Nardo, Tony Danza kot Tony Banta, Christopher Lloyd kot Jim Ignatowski, Jeff Conaway kot Bobby Wheeler in Andy Kaufman kot Latka Gravas.

Vloga je DeVitu prinesla tako nagrado emmy kot zlati globus, hkrati pa je bila zaslužna za njegov veliki hollywoodski preboj. "To je bila ena najboljših izkušenj, ki jih lahko doživiš na začetku kariere, saj smo sodelovali s scenaristi, ki so bili izjemno predani, vztrajni in zabavni. Nikoli te niso pustili na cedilu," je zatrdil 81-letni zvezdnik.

Po seriji je DeVito zgradil izjemno raznoliko kariero igralca, režiserja in producenta. Med njegove najbolj prepoznavne igralske projekte sodijo filmi Dvojčka (Twins), Batman se vrača (Batman Returns) in Matilda. Od leta 2006 pa ga je spoznala tudi nova generacija ljubiteljev komedije, saj v seriji It's Always Sunny in Philadelphia igra ekscentričnega Franka Reynoldsa.

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Danny DeVito Taxi serija snemanje

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