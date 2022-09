Kobe Bryant bi moral zaigrati v znani najstniški seriji

Legendarni košarkar, ki je v helikopterski nesreči umrl 26. januarja 2020, bi moral samo dva dni po smrti stopiti pred kamere na snemanju pilotne epizode novega sklopa nanizanke Mulci (Saved By The Bell). V najstniški seriji, ki je bila priljubljena v začetku devetdesetih, bi moral prevzeti eno od gostujočih vlog, informacija o sodelovanju z ekipo pa je ustvarjalcem in igralcem pred njegovo tragično smrtjo prinesla obilo veselja in radosti.

icon-expand Kobe Bryant FOTO: Profimedia

Kobe Bryant se je samo nekaj dni pred smrtjo dogovoril za sodelovanje z ekipo serije, v kateri se bi moral kasneje pojaviti kot gostujoče znano ime. Na snemanje pilotne epizode priljubljene nanizanke Mulci (Saved By The Bell, op. a.) – ta je v devetdesetih postregla z nekaterimi obetavnimi imeni, ki so se obdržala na igralski sceni – bi moral priti ob koncu januarja, vendar se je njegovo življenje na žalost mnogo prehitro zaključilo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnici na novo oživljene serije, Josie Totah in Alycia Pascual-Peña, ki sta se pojavili v vlogah Lexi in Aishe, sta v nedavnem intervjuju v sklopu spletnega pogovora oddaje Dare We Say spregovorili o sodelovanju s Kobejem. Ta bi moral stopiti pred kamere na snemanju, ki je bilo načrtovano za 28. januar, vendar je dva dni prej prišlo do usodne nesreče, v kateri je življenje izgubila tudi športnikova hči Gianna. ''S Kobejem bi morali snemati samo dva dni po njegovi smrti. To se zdi tako neverjetno,'' je dejala Josie.

icon-expand Moški del originalne zasedbe v devetdesetih priljubljene serije Mulci FOTO: Profimedia