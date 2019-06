Kobe Bryant dobil četrto hčerko

Družina slavnega ameriškega košarkarja Kobeja Bryanta se je povečala. Na Instagramu je zvezdnik zapisal, da je žena povila hčerko, tako ima zdaj športnik že štiri hčerke, 15-letno Natalie, 12-letno Gianno in dveletno Bianko, najmlajšo hčerko pa sta poimenovala Caprioziroma ljubkovalno Koko.

Vanessa in Kobe sta se spoznala že leta 1999. Pred leti sta se zakonca nameravala ločiti, a sta pozneje javila, da si želita novega skupnega začetka. Vanessa je namreč na sodišču vložila ločitvene papirje, hkrati pa razkrila, da jo je soprog prevaral z vsaj stotimi ženskami. Takrat ji je košarkar obljubil, da so skoki čez plot preteklost, in soproga mu je dala še eno priložnost.

Športnik se je upokojil leta 2016, pod košem v NBA je preživel kar 20 let, vseh 20 sezon prebil v dresu Los Angeles Lakersov, s katerimi je osvojil pet naslovov prvaka NBA.