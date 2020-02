Kobeja Bryanta in hčerko pokopali v ožjem družinskem krogu

Košarkarskega zvezdnika Kobeja Bryanta in njegovo 13-letno hčerko Gianno(Gigi), ki sta prejšnji mesec umrla v helikopterski nesreči, so prejšnji teden pokopali v ožjem družinskem krogu. Tako je želela pokojnikova soproga Vanessa Bryant, poroča Entertainment Tonight: "Vanessa in člani njene družine so želeli pogreb v ožjem krogu. Obred je bil za vse zelo čustven in še vedno težko verjamejo, da so izgubili dve tako lepi duši."

Kobe in Gigi sta preminila 26. januarja, ko se je helikopter, s katerim sta potovala na tekmo ženske košarke v Bryantovi akademiji, zaradi goste megle zaletel v hrib v Calabasasu. Poleg njiju je umrlo še vseh sedem potnikov. Spominska slovesnost za vseh devet umrlih v nesreči bo potekala 24. februarja v Staples Centru, kjer je Kobe 20 let igral za Lakerse, poroča Los Angeles Times.

Vanessa je na svojem Instagramu pojasnila, zakaj so izbrali ravno ta datum – Kobe je namreč nosil dres s številko 24, Gianna pa je imela na hrbtu številko dve.