Kobejeva najstarejša hčerka podpisala pogodbo z modno agencijo

Natalia Bryant je po manj kot treh tednih, ko je 19. januarja praznovala 18. rojstni dan, podpisala pogodbo z modno agencijo IMG Models. Kot kaže, je najstnica pripravljena, da postane nova super zvezda družine.

Novico je na Instagramu najprej sporočila modna agencija, ki je povzela Nataliine besede: "Že od malih nog me zanima moda. Rada imam to industrijo in odkar pomnim, sem želela postati model. Veliko se je še za naučiti, vendar menim, da je to odlična priložnost zame, da se naučim in kreativno izrazim."

Kasneje je veselo novico Natalia delila še na svoj Instagramov profil, kjer ima 2,3 milijona sledilcev. Dejala je, da je"nadvse navdušena in zelo počaščena, da je del družine IMG." Omenjena agencija zastopa tudi Ashley Graham, Gigi Hadid, Millie Bobby Brown in druge pomembne modele.