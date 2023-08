Kobeju Bryantu ob 45. rojstnem dnevu: Tvoja zapuščina bo živela večno

Legendarni košarkar NBA bi 23. avgusta praznoval 45 let. A Kobe Bryant tega ni dočakal. Zvezdnik je 26. januarja 2020 umrl v helikopterski nesreči, kjer je poleg njega in posadke življenje izgubila tudi njegova 13-letna hčerka Gianna . Ob njegovem rojstnem dnevu sta se nanj spomnili tako njegova sestra kot tudi njegova žena, ki sta mu poklonili objavi na Instagramu .

Objavo je pokojnemu možu namenila tudi Vanessa Bryant. "Vse najboljše, srček. Ljubim te vedno in za vedno. #82378," je zapisala ob galerijo njunih skupnih fotografij, s ključnikom pa poudarila rojstni datum slavnega košarkarja. 41-letnica je prav na ta dan razkrila nove superge iz njegove kolekcije Kobe Bryant 8 Protro, ki jih je oblikovala sama, in napovedala še več novih modelov. "Koncept Halo bo letna izdaja, ki bo počastila in proslavila ta poseben datum," pa je ob tem na svoji spletni strani zapisalo podjetje Nike, v sodelovanju s katerim so čevlji tudi nastali.