Koga je Brad Pitt označil za najbolj čednega moškega na svetu?

Zvezdnik filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu pa je izdal tudi, kateri je po njegovem mnenju najbolj čedni še živeči moški. Prav nič presenetljivo ni, da se je ponovno odločil za svojega igralskega kolega. "Izbral bi Georgea Clooneyja ," je dejal in se pošalil tudi o njunem odnosu. "Po navadi ga vedno peljem ven ali pa on mene," je povedal.

Med intervjujem je igralec napovedal tudi svojo novo kolekcijo za nego telesa. Obenem je razkril, katero od njegovih bivših deklet je pomembno vplivalo na njegovo blagovno znamko. "Všeč mi je način dela Gwyneth Paltrow. Še vedno mi je zelo draga prijateljica. Vedno je bila zelo ustvarjalna, in če povem po pravici, me je prav ona prisilila, da sem se začel več ukvarjati z nego telesa," je priznal Pitt.

Brad je v intervjuju izpostavil tudi, da je sam gonilna sila za ustvarjanje izdelkov in ne obraz svoje znamke. Izdelki so sestavljeni iz antioksidantov na osnovi grozdja s posestva Chateau Miraval, ki ga je leta 2008 kupil z bivšo ženo Angelino Jolie. Priznal je, da tako lahko svoje znanje in ljubezen do vina združi tudi v izdelkih za nego kože, v katere resnično verjame. "Zame je posestvo središče ustvarjalnosti, zato želim, da je tam tudi dom moje blagovne znamke," je še zaključil zvezdnik.