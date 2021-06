Koga ljubi nova Miss Universe?

Andrea Meza je, ko beseda nanese na njeno zasebnost, nekoliko bolj zadržana pri objavah na družbenih omrežjih. V nasprotju z njo pa je zelo aktiven njen izbranec, tiktoker Ryan Antonio, ki se rad pobaha, da je osvojil srce najlepše Zemljanke.

Po tem, ko je bila Andrea prejšnji mesec okronana za Miss Universe 2020 oziroma za najlepšo na svetu, je dobila ogromno priložnosti, na stežaj pa je odprla tudi vrata ljubezni. 26-letna Mehičanka se je ogrela za Severnoameričana Ryana Antonia, ki živi v New Yorku.

'"Spoznala sva se prek družbenih omrežij, nekaj časa si že dopisujeva in se pogovarjava, tudi osebno sva se že spoznala in hodiva na zmenke,"je Meza razkrila med intervjujem v televizijskem programu Al Rojo Vivo. Nekaj tednov kasneje pa je na kratko potrdila: "Imam fanta, ki me vedno podpira pri vsem, kar počnem, in je zelo vesel zame."