Koga ljubi postavni srbski igralec Miloš Biković?

Miloševa izbranka Ivana je stara 26 let in je po izobrazbi pravnica. Kot pišejo srbski mediji prihaja iz črnogorskega mesta Bar. Zaljubljenca sta se v javnosti prvič pojavila na premieri filma Južni veter: na meji (Južni vetar: Na granici) v Beogradu. Njuna udeležba na medijih je marsikatero oboževalko presenetila, saj se je igralec te udeležil z novo izbranko le sedem dni po tem, ko je končal zvezo z nekdanjim dekletom, z Rusinjo Arino Vološin.

Po premieri je bilo tudi na družbenih omrežjih počasi jasno, da sta 35-letni zvezdnik in rjavolaska tudi uradno par. Vedno več je bilo objav, ki so nakazovale na to in sčasom so se pojavile tudi njune skupne fotografije. "Biković Ivani ni sledil na Instagramu do trenutka, ko sta se skupaj pojavila v javnosti," je povedal neimenovani vir za Blic in dodal, da je Ivana že prej z nekaj fotografijami izdala, da sta verjetno par: objavila je fotografijo z lokacije snemanja filma, objavila je stanovanje, ki so ga sledilci prepoznali kot Milošovega, na eni od objav pa je bila tudi jakna, ki so jo oboževalke prepoznale kot njegovo.