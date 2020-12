Koga ljubi zvezdnica iz serije Solze v raju?

26-letna Almila Ada se je rodila v Istanbulu. Njen oče je novinar, mama pa modna oblikovalka in učiteljica. Zaradi mamine kariere je med odraščanjem nekaj časa živela v Rusiji.

V Istanbulu je študirala balet in se učila igranja klavirja, potem pa se je izšolala za balerino na turški univerzi Mimar Sinan Fine Art. Kasneje je spakirala kovčke in odpotovala v London, kjer je študirala balet in smer uprizoritveno umetnost.

Na Otoku jo je odkril nek agent in ji ponudil vlogo v hollywoodskem filmu Maščevalci: Ultronova doba, v katerem je odigrala lik mlade Scarlett Johansson. Zaradi omenjene vloge se je začela resneje ukvarjati z igro. K temu so pripomogle tudi poškodba in težave s kostmi, zaradi katerih se je vrnila v Istanbul, kjer je morala na fizioterapijo. Sanje o vrhunski balerini so se tako razblinile in izziv je našla v igri.