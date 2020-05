Koga v resnici ljubi zvezdnica serije Tisti usodni poljub?

Včasih se kakšna zanimiva in napeta televizijska ljubezenska zgodba še posebej vtisne v spomin, kot na primer Moja boš, Lepotica in zver, Jutranja ptica..., zato ni nič nenavadnega, da so gledalke in gledalci prepričani, da ljubezenske iskrice med glavnima junakoma švigajo tudi za kamero. Velikokrat se to tudi zgodi, včasih pa gre samo za govorice, ki pripomorejo k dodatni gledanosti in promociji serije.

Na POP TV lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri spremljamo novo turško serijo Tisti usodni poljub (Kiralık Aşk),v kateri v glavnih vlogah ljubezenskega para navdušujeta Elçin Sangu (Defne) in Barış Arduç (Ömer). Ljubiteljem turških serij se tako obeta še ena zanimiva romantična zgodba, začinjena s humorjem.