Zvezdnik Dennis Quaid se je tako kot tudi veliko ostalih znanih zvezdnikov skozi kariero soočil tudi z odvisnostjo. Čeprav je 64-letni igralec trezen že več desetletij, pa se še vedno spominja temnih trenutkov, ko je njegovo življenje viselo na nitki.

"Kokain sem poplaknil z alkoholom. Kokain je bil moja prva izbira, všeč mi je bilo, ko sem padel dol. Na dan sem porabil okoli dva grama. Srečo sem imel. Ko sem imel eno od tistih izkušenj, ko sem se videl mrtvega in spoznal, da lahko izgubim popolnoma vse, sem odšel na kliniko za odvajanje."

Takrat je bil igralec zaročen z igralko Meg Ryanin ni mu bilo lahko priznati, v kako velikih težavah je. Tako je šel leta 1990 na rehabilitacijo, leto dni kasneje pa sta se poročila, a ljubezen je trajala le deset let.

Zvezdnik pa je priznal tudi, da je zdaj našel drugo 'odvisnost': "Vedno sem imel zelo hiter metabolizem. Zdaj me 'zadane' telovadba. Mislim, da ima enak učinek, kot naj bi ga imeli antidepresivi."

Igralec je bil trikrat poročen, prvič med letoma 1978 in 1983 s soigralko P. J. Soles, nato z Meg med letoma 1991 in 2001, tretjič se je poročil leta 2004, čez tri leta pa je vložil ločitvene papirje. Iz zakona z Meg ima sina Jacka Henryja Quaida, ki smo ga ga lahko videli tudi v filmu Igre lakote, v zadnjem zakonu pa sta se mu rodila dvojčka Thomas Boone inZoe Grace.