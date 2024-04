Kolegom iz RTL Hrvaška vse najboljše ob 20. rojstnem dnevu

Zabave ob 20. rojstnem dnevu hrvaške komercialne televizije RTL so se po poročanju portala Net.hr udeležili predsednica CME Adria in RTL Hrvaška Stella Litou ter nekdanji predsedniki uprave Henning Tewes , Marc Puškarić in Christoph Mainusch .

Tam so bili tudi minister za gospodarstvo Damir Habijan, podpredsednik vlade in minister za obrambo Ivan Anušić. Tam so bili tudi župan Zagreba Tomislav Tomašević, župan Dubrovnika Mato Franković in župan Osijeka Ivan Radić. Praznovanja so se udeležili tudi obrazi gospodarstva: številni visoki gostje iz sveta gospodarstva, manjkali pa niso niti obrazi iz sveta slavnih. Tam so bili tudi novinarji in voditelji Ana Brdarić Boljat, Tomislav Jelinčić in Antonija Blaće, sinonimi za televizijo, ki je praznovala okroglo obletnico. Tam je bila tudi igralska zasedba serije San snova.

"RTL je svojo pot na Hrvaškem začel skromno. Pred 20 leti so imeli naši gledalci doma večinoma eno televizijo, program pa je bil predvajan na enem linearnem kanalu. A skupaj smo rasli. Danes smo z vami v stiku bolj kot kdaj koli prej. Postali smo del velike skupine CME," je v uvodu večera povedal Jelinčić in pohvalil vse dosežke medijske hiše. Besede pohvale je imela tudi Stella Litou, ki je RTL Hrvaška označila za zgodbo "o inovativnosti, ustvarjalnosti in odpornosti."