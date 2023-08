Koliko bi Margot Robbie zaslužila s fotografijo stopal iz filma Barbie?

Stopala Margot Robbie so po mnenju ustvarjalke na spletni platformi vredna 230.000 evrov.

"Draga Margot, moje ime je Liz in se ukvarjam s prodajo fotografij stopal na platformi Fun With Feet," se je začelo odprto pismo, ki ga je zvezdnica prejela. "Z veseljem bi sodelovala s tabo pri vsebini, ki jo navdihuje Barbie in bo obema prinesla milijone. Poleg tega ti ponujam začetno plačilo 230.000 evrov," je ustvarjalka zapisala v nadaljevanju.