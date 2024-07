Koliko je v letu, odkar ima nov naziv, zaslužil princ William?

Člani britanske kraljeve družine ne hodijo v običajne službe. Njihovo delo je povezano s številnimi obveznostmi, ki jih narekuje kraljevi protokol. In ker ne opravljajo normalnih zaposlitev kot ostali državljani, tudi nimajo običajnih plač. Njihove plače so povezane z davkoplačevalskim denarjem, zato so tudi letno javno oznanjene.

Znesek, objavljen v poročilu, pokriva uradne, dobrodelne in zasebne stroške princa Williama, njegove soproge princese Catherine in njunih treh otrok. Z novim nazivom je William podedoval posest vojvodine Cornwall, ki mu letno prinese večino denarja, obenem pa tudi krije večino stroškov. Posest je leta 1337 ustanovil kralj Edvard III., da bi zagotovil sredstva za prestolonaslednika. To ogromno posestvo, vredno skoraj milijardo evrov, se razteza na 130.000 hektarjih v 23 okrožjih v Angliji in Walesu in vključuje zemljišča, kmetije, hiše in drugo premoženje za podporo dediču in njegovi družini.