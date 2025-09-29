Svetli način
Koliko kilogramov je tehtala oprava zvezdnice serije Wednesday?

Los Angeles, 29. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

E.M.
Igralka Jenna Ortega, zvezdnica serije Wednesday, je na nedavni podelitvi emmyjev sijala v posebni kreaciji francoske modne hiše Givenchy, sestavljeni iz dragih kamnov. Igralkin stilist je zdaj razkril, zakaj ga je zvezdnica prosila, ali lahko naslednjič nosi kaj bolj praktičnega in koliko kilogramov je v resnici tehtala ekstravagantna oprava.

Jenna Ortega na emmyjih ni le blestela, zdi se, da je hkrati tudi 'telovadila'. Njen stilist Enrique Melendez je v nedavni epizodi podkasta Plus One razkril, da je obleka francoske modne hiše Givenchy, ki jo je zvezdnica serije Wednesday nosila na nedavni podelitvi emmyjev, tehtala vsaj 14 kilogramov. 

"Dejala mi je: 'Enrique, rada te imam, ampak, ali lahko naslednjič nosim kaj bolj praktičnega? To je tako težko'," se je spominjal in dodal, da so dragi kamni, iz katerih je bil sestavljen zgornji del oprave, drezali v njeno ključnico. Zvezdnico je pohvalil, da je kljub izzivu izkoristila priložnost in sijala na rdeči preprogi.

Stilist je dodal, da 22-letnice ni skrbelo, da bi javnosti z drzno opravo pokazala preveč, hkrati pa je želela biti spoštljiva do Akademije. "Mene pa je skrbelo, da bi pokazala preveč, zato sem uporabil pravi lepilni trak in vse ostalo. To je bilo prvič, da smo izbrali nekaj tako drznega," je dodal in poudaril, da je bila obleka zanjo usojena, saj takšnih kosov zaradi same konstrukcije oprave ne moraš naknadno prilagajati telesu.

Jenna Ortega emmy obleka podelitev
