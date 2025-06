Koliko modne žilice premorejo estradniki na Balkanu?

V Splitu že dodobra diši po poletju, za dodaten dvig temperature pa so poskrbeli povabljenci širšega Balkana, ki so dokazali, da sta stil in dobra žurka v njihovi krvi. "Balkanci imajo vse več stila. Vedno bolj smo modno osveščeni. To je zelo pomembno. Velja stereotip, da se ne znamo oblačiti, tako da je pomembno, da je čim več modnih dogodkov, da dokažemo, da tudi mi znamo dostavit dobre videze," nam je zaupal hrvaški evrovizijski predstavnik Marko Bošnjak

Balkan je pri srcu tudi vodstvu blagovne znamke. "Profesionalna je na tem področju. Čudovita regija je, čudovita država, čudoviti ljudje in zato smo tukaj tudi mi," je dejal direktor prodaje BOSS & HUGO Alessandro Giardino.

Tudi stil Slovencev prihaja vedno bolj do izraza. "Slovenci obvladamo modo in jaz sem prezadovoljen, da v zadnjih 25 letih, vsaj kar jaz delam to, smo zrasli kar se v modnem svetu tiče v sam top evropskega standarda. Ne samo, da sledimo modnemu svetu, mi ga v določenih primerih tudi krojimo," je povedal produktni vodja BOSS & HUGO - Emporium & Galerija Emporium Davor Živković.