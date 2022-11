Koliko Nick Cannon plačuje za preživnine enajstih otrok?

Po ocenah britanske revije The Sun naj bi Nick Cannon za svojih 11 otrok letno porabil tri milijone evrov, kar je 42-letnik zavrnil in pojasnil, koliko dejansko plača za svoje otroke vsako leto. "Vsekakor letno porabim veliko več kot tri milijone evrov za svoje otroke," je za Neighborhood Talk nedavno priznal ameriški voditelj.

Zvezdnik je ponosen na svojo veliko družino, čeprav ga stane veliko denarja. V preteklosti je že večkrat zagovarjal svojo konvencionalno družinsko dinamiko in dejal, da ne verjame v monogamijo. "Prevzemam polno odgovornost za svoje nasledstvo," je povedal, nekoč pa v podcastu The Language of Love v šali celo priznal, da mu je pri osebnih odnosih neprimerno spodletelo.