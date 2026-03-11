Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Koliko stane vstopnica za luksuzni ženski vikend z Meghan Markle?

Sydney, 11. 03. 2026 17.08 pred 26 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
meghan markle

Si želite preživeti luksuzen vikend v družbi samih žensk, na katerem je glavna govornica Meghan Markle? No, za takšno doživetje boste morali kupiti vstopnico, za katero pa ne bo dovolj 100 evrov. Za konec tedna v Sydneyju, na katerem bodo poudarjali osebni razvoj žensk in naslavljali vprašanja o enakopravnosti, bo namreč potrebno odšteti najmanj 1620 evrov.

Meghan Markle bo naslednji mesec kot govornica nastopila na tridnevnem ženskem oddihu v Sydneyju. Dogodek je organiziran v okviru podkasta Her Best Life, zanj pa je seveda potrebno kupiti vstopnico. A če ste mislili, da bi se takšnega dogodka lahko udeležili za 100 ali največ 500 evrov, to žal ne bo šlo.

Meghan Markle bo častna govorka na luksuznem ženskem vikendu v Sydneyju.
Meghan Markle bo častna govorka na luksuznem ženskem vikendu v Sydneyju.
FOTO: Profimedia

Cena najcenejše vstopnice bo namreč okoli 1.400 funtov oziroma 1.620 evrov. Tisti, ki bodo želeli posebno VIP vstopnico, ki zagotavlja prvo vrsto in skupinsko fotografijo z vojvodinjo, pa bodo morali še globlje seči v žep. Cena takšne vstopnice je 1.700 funtov oziroma 1.967 evrov. Seveda to ne vključuje namestitve, temveč zgolj udeležbo na samem dogodku.

Srečanje poteka v organizaciji Gemme O'Neill in znane avstralske osebnosti Jackie 'O' Henderson. O'Neill je prejšnji mesec potrdila udeležbo žene princa Harryja kot posebne govornice na podkastu, ki ga zdaj vodi sama. "Vojvodinja resnično obožuje bistvo naše skupnosti, ki se osredotoča na ženske, ki poskušajo rasti in biti najboljše," je dejala o gostji. Samo srečanje pa opisuje kot nepozaben vikend za ženske, pripravljene, da se ponovno povežejo, napolnijo in se resno zabavajo. Vključene so tudi aktivnosti, kot so pogovori s psihologom, joga, zvočno zdravljenje, disko ter seansa meditacije in manifestacije.

Nekdanja člana kraljeve družine bosta spet gostovala v Avstraliji.
Nekdanja člana kraljeve družine bosta spet gostovala v Avstraliji.
FOTO: Profimedia

Luksuzni ženski vikend bo potekal v času, ko nekdanja člana kraljeve družine gostujeta v Avstraliji, sedem let po njunem prvem potovanju v deželo tam spodaj. Meghanina prisotnost na ženskem oddihu je sicer strateška odločitev, ki ji omogoča, da se še naprej angažira pri vprašanjih opolnomočenja žensk, temi, ki ji je očitno blizu, in obenem krepi svojo neodvisno medijsko podobo. Prav tako so takšni plačani nastopi pomemben del njunih prihodkov in gradnje njune globalne blagovne znamke, saj že vse od leta 2020 nista več del britanske kraljeve družine.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Meghan Markle Avstralija Sydney ženski oddih vojvodinja Sussekška kraljeva družina

Raye 'označila' mesto, kjer ji je nekdanji fant zlomil srce

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mijam75
11. 03. 2026 17.26
Zakaj bi si tega želela?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Znani Slovenec se je preoblekel v žensko in navdušil
Znani Slovenec se je preoblekel v žensko in navdušil
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564