Koliko stane vstopnica za luksuzni ženski vikend z Meghan Markle?

Meghan Markle bo naslednji mesec kot govornica nastopila na tridnevnem ženskem oddihu v Sydneyju. Dogodek je organiziran v okviru podkasta Her Best Life, zanj pa je seveda potrebno kupiti vstopnico. A če ste mislili, da bi se takšnega dogodka lahko udeležili za 100 ali največ 500 evrov, to žal ne bo šlo.

Cena najcenejše vstopnice bo namreč okoli 1.400 funtov oziroma 1.620 evrov. Tisti, ki bodo želeli posebno VIP vstopnico, ki zagotavlja prvo vrsto in skupinsko fotografijo z vojvodinjo, pa bodo morali še globlje seči v žep. Cena takšne vstopnice je 1.700 funtov oziroma 1.967 evrov. Seveda to ne vključuje namestitve, temveč zgolj udeležbo na samem dogodku.

Srečanje poteka v organizaciji Gemme O'Neill in znane avstralske osebnosti Jackie 'O' Henderson. O'Neill je prejšnji mesec potrdila udeležbo žene princa Harryja kot posebne govornice na podkastu, ki ga zdaj vodi sama. "Vojvodinja resnično obožuje bistvo naše skupnosti, ki se osredotoča na ženske, ki poskušajo rasti in biti najboljše," je dejala o gostji. Samo srečanje pa opisuje kot nepozaben vikend za ženske, pripravljene, da se ponovno povežejo, napolnijo in se resno zabavajo. Vključene so tudi aktivnosti, kot so pogovori s psihologom, joga, zvočno zdravljenje, disko ter seansa meditacije in manifestacije.