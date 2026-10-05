Koliko varušk imajo otroci Kim Kardashian in Kanyeja Westa?

Kim Kardashian je razkrila, da ima pet varušk, ki pomagajo skrbeti za njene štiri otroke, ki jih ima iz zakona z raperjem Kanyejem Westom. Milijarderka je dodala, da je ena od varušk vedno na tako imenovanem rotacijskem sistemu, ko so 13-letna North, 10-letni Saint, 8-letna Chicago in 7-letni Psalm pri njej in ne pri očetu, s katerim si delita skrbništvo.
Čeprav ima vsak od otrok svojo varuško, pa je zvezdnica tista, ki otroke vedno pelje v šolo in jih pride iskat, je razkrila v intervjuju za revijo, ob tem pa dodala, da vsak dan tudi skupaj večerjajo. "Menim, da sem srednje stroga mama. Sem izredno potrpežljiva in ljubeča. Ko si tega želijo, lahko še vedno spijo z menoj v postelji. Vsak večer skupaj beremo," je dejala.
Zvezdnica sicer odnosa z nekdanjim možem ni želela komentirati, je pa razkrila, da dobro komunicirata, ko gre za otroke, še posebej glede njune najstarejše hčerke, ki se že preizkuša v glasbenih vodah. "O tem imava z njenim očetom dobro komunikacijo. Vedno se prepričava, da se oba strinjava pri določenih odločitvah o njenih projektih," je povedala.
Kim in kontroverzni raper, s katerim sta bila poročena med letoma 2014 in 2022, sta se težko dogovorila glede skrbništva in načina vzgoje, zato je prihajalo do številnih nesoglasij med nekdanjima zakoncema. Zvezdnica je pred časom na družbenem omrežju zapisala, da je ona tisti starš, na katerega se otroci obračajo in poskrbi za vse stvari. Kot je razkrila leta 2024, pa se je kljub številnim varuškam počutila, da sama vzgaja njune štiri otroke. Dodala je, da ima sicer veliko ljudi, ki ji pomagajo in ji stojijo ob strani, a se v težkih trenutkih, posebej ponoči, ko njeni otroci brcajo in jokajo, počuti zelo osamljeno.
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