Koliko varušk imajo otroci Kim Kardashian in Kanyeja Westa?

Kim Kardashian je razkrila, da ima pet varušk, ki pomagajo skrbeti za njene štiri otroke, ki jih ima iz zakona z raperjem Kanyejem Westom. Milijarderka je dodala, da je ena od varušk vedno na tako imenovanem rotacijskem sistemu, ko so 13-letna North, 10-letni Saint, 8-letna Chicago in 7-letni Psalm pri njej in ne pri očetu, s katerim si delita skrbništvo.

Kim Kardasian z otroki FOTO: Instagram

Čeprav ima vsak od otrok svojo varuško, pa je zvezdnica tista, ki otroke vedno pelje v šolo in jih pride iskat, je razkrila v intervjuju za revijo, ob tem pa dodala, da vsak dan tudi skupaj večerjajo. "Menim, da sem srednje stroga mama. Sem izredno potrpežljiva in ljubeča. Ko si tega želijo, lahko še vedno spijo z menoj v postelji. Vsak večer skupaj beremo," je dejala.

Zvezdnica sicer odnosa z nekdanjim možem ni želela komentirati, je pa razkrila, da dobro komunicirata, ko gre za otroke, še posebej glede njune najstarejše hčerke, ki se že preizkuša v glasbenih vodah. "O tem imava z njenim očetom dobro komunikacijo. Vedno se prepričava, da se oba strinjava pri določenih odločitvah o njenih projektih," je povedala.