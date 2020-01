Koliko zasebnosti lahko Meghan in Harry pričakujeta v Kanadi?

Meghan Markle in princ Harry sta se preselila v Kanado, kjer se zaradi odpovedi kraljevim nazivom nadejata večji finančni in osebni svobodi ter manjšemu medijskemu pritisku. Njuna tranzicija bo velike spremembe prinesla predvsem Harryju, ki je celo življenje 'dihal' s protokoli britanske kraljeve družine.

A po besedah Ingrid Seward , biografinje in urednice revije Majesty Magazine, sta se podala na ozemlje, kjer ju pravzaprav čaka precej manjša zaščita pred mediji, kot sta je bila deležna v Združenem kraljestvu. Za britanski Radio 4 je pojasnila: ''Od poroke dalje Harry in Meghan v Veliki Britaniji nista bila tarči paparacev ... Pa tudi, če sta bila, takšne fotografije niso nikoli prišle v javnost. Seveda je zanju najbolj varen kraj na svetu ravno Združeno kraljestvo. To pa ne velja za Kanado. Paparaci lahko pridejo s celega sveta in čakajo nanju ...''

Eden izmed vodilnih razlogov za Harryjevo in Meghanino separacijo je bila želja po distanci od medijske izpostavljenosti. Kot smo že pisali, sta zakonca pred časom napovedala vojno britanskemu tisku zaradi vdora v njuno zasebnost – spomnimo, Meghan Markle je vložila tožbo zoper enega od britanskih tiskov, saj je ta objavil pisma, ki jih je poslala svojemu očetu, Harry pa je dejal, da ne bo dopustil, da bi bila Meghan tarča medijev, kot je bila to pred leti njegova pokojna mama Diana .

Večji medijski pritiski?

Leta 1998 je bil v Veliki Britaniji znotraj zakona o človekovih pravicah sprejet akt o pravici do varovanja posameznikove zasebnosti in svobode, splošno znano pa je, da ima britanska kraljeva družina od nekdaj poseben sporazum (Gentleman's agreement) z britanskimi mediji. Ob dejstvu, da sta se Harry in Meghan preselila na območje, kjer tovrstno 'tiho spoštovanje' med mediji in kraljevo družino nima posebne veljave in da sta se pred selitvijo odpovedala svojim kraljevim nazivom, se velja vprašati, ali bosta res uživala večjo svobodo in za kakšno ceno? Bosta res ubežala medijem ali pa se jih bosta morala otepati še bolj kot kdajkoli doslej?

Le nekaj ur zatem, ko je Harry priletel v Kanado, da bi se pridružil svoji ženi in otroku, je namreč prišlo do prvega 'medijskega incidenta'. Kanadski paparaci so fotografirali Meghan v času, ko je bila s sinom na sprehodu, kraljeva zakonca pa sta medijski hiši in fotografu že namenila pravno opozorilo. Njuni odvetniki so pojasnili, da so se paparaci skrivali v grmovju in fotografije posneli brez predhodnega opozorila oziroma Meghanine odobritve.