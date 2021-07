Koliko tekmovalci šova Otok ljubezni zaslužijo z objavami na spletu?

Poleg tega, da je Otok ljubezni postregel z zanimivimi zapleti in ljubezenskimi trenutki, je med zvezde izstrelil številne tekmovalce, ki na račun nove slave mastno služijo z objavami na spletu. Na vrh seznama zaslužkarjev se je zavihtela 22-letna Molly-Mae Hague , ki z objavo zasluži tudi do 15.220 evrov, nedavno pa je za polletno sodelovanje z ameriško modno znamko podpisala polmilijonsko pogodbo.

Drugo mesto zaseda Mollyjin fant, Tommy Fury , ki si je na spletu zgradil profil s 3,5 milijona sledilcev. 22-letnik na objavo zasluži do 9.362 evrov, med drugim pa je v preteklosti sodeloval tudi s številnimi velikimi znamkami, kot sta Disney+ in McDonalds , zaradi česar je postal milijonar.

Na visoka mesta na seznamu so se uvrstili še Amber Gill iz pete, Olivia Bowen iz druge in Kem Cetinay iz tretje sezone. Tudi tem zvezdnikom sledi več milijonov oboževalcev, zaradi svojih zaslužkov pa se naglo bližajo nazivu milijonar.

Da pa sta slava in denar, ki prideta s šovom, minljiva, je preostale tekmovalce opozorila Montana Brown, ki je v intervjuju za ameriško revijo priznala, da se je po koncu šova obnašala kot razvajen otrok: "Ljudje ti vse dajo zastonj in zate naredijo vse," je dejala in dodala, da se je šele pred kratkim naučila, da se ne sme primerjati z drugimi zvezdniki in da mora svojo pozornost od družbenih omrežij preusmeriti k pomembnejšim stvarem.