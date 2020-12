Kolinda Grabar-Kitarović bo zaigrala v humoristični nadaljevanki

"Na snemanju sem se izredno zabavala. Zato sem tudi sprejela vlogo," je za zagrebški časnik na kratko dejala nekdanja hrvaška predsednica. Mediji pa ugibajo, ali bo vloga Grabar-Kitarovićeve morda povezana z likom deklice, ki si v nadaljevanki želi biti predsednica države in ima v svoji sobi velik poster nekdanje hrvaške predsednice.

Humoristično nadaljevanko so začeli predvajati oktobra. Spremlja dogodke policijske poveljnice in njenih kolegov, ki delajo na majhni policijski postaji v izmišljenem odročnem kraju. Prvo epizodo je spremljalo kar 550.000 gledalcev. Doslej so predvajali 35 epizod nadaljevanke. Epizoda z Grabar-Kitarovićevo bo na sporedu januarja. Nekdanja hrvaška predsednica je bila septembra operirana na hrbtenici, kot je povedala v nedavnem intervjuju, je med okrevanjem pripravljala tudi svoj doktorat.