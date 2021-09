Kolumbijska misica brez noge po razhodu ljubi zvezdnika telenovel

33-letna kolumbijska misica Daniella Álvarez in devet let starejši zvezdnik mehiških telenovel Dan Arenas , po rodu Kolumbijec, sta govorice, da sta par, prvič zanetila na začetku avgusta. Spomnimo, da je Daniella lani po zapletih pri kirurškem posegu ostala brez leve noge in se je morala soočiti z enim največjih izzivov v življenju. Zaradi svojega izjemnega poguma, vztrajnosti in volje do življenja je postala vzor drugim.

Igralec, ki s soigralko Iran Castillo trenutno snema novo Televisijino telenovelo z naslovom S.O.S Me estoy enamorando (v prevodu Na pomoč, zaljubljam se), je Daniello označil za "zemeljskega angela".

"Verjamem, da tudi ona spoštuje tisti del mene, ki ne mara preveč govoriti o svojem življenju, ki se odvija za zaprtimi vrati doma, vendar je to resničnost, zelo sva vesela. Resnica je, da je Daniella kot zemeljski angel, in Bog mi jo je postavil na pot. Trenutno sva srečna in hvaležna za vse to, kar doživljava," je dejal. "Čutiva, da je to res nek božji dar, in vsak dan (ta odnos) gradiva in ga ceniva," je dodal igralec, ki ima na Instagramu več kot milijon sledilcev.