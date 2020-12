Kolumbijska misica po amputaciji noge z novo protezo zaplesala sama

Kolumbijka Daniella Álvarez je ena izmed tistih oseb, ki najbolj vzbuja ponos in občudovanje ne samo na družbenih omrežjih, ampak pri vseh ljudeh, ki jo obdajajo in spremljajo, še posebej v zabavni industriji, kjer je vedno govora o lepoti in popolnosti. Čeprav je pred meseci izgubila nogo, ves čas kaže, da ji bolečina ni prišla do živega in ni načela njenega duševnega zdravja, ampak je ostala pozitivna in nasmejana.

Tokrat je svoje sledilce presenetila z objavo novega videoposnetka, na katerem prvič pleše sama z novo protezo. Ker je bila na svoj napredek izjemno ponosna, ga je seveda delila na svojem profilu in od navdušenja zraven zapisala:

"Vstala sem, si nadela protezo, spela lase in si rekla, da bom poskusila. Ko imaš voljo, je vse mogoče! Lažje je plesati kot hoditi in se povzpenjati po stopnicah. Svoje življenje bom živela tako – plesala bom!"Daniella Álvarez, ki je leta 2011 osvojila lepotni naziv Miss Kolumbije, je zaplesala na uspešnico Despeinada, ki jo izvajata njen rojak, Kolumbijec Camilo, in portoriški pevec Ozuna.

Na začetku posnetka lahko vidimo, da je zelo previdna in se z eno roko opira na nekaj, nato pa se popolnoma prepusti ritmom in samozavestno zapleše brez pomoči. To je znak njene vztrajnosti, da lahko premaga še tako težko preizkušnjo, ki ji jo je naložilo življenje.