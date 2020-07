Kolumbijska misica po petih operacijah zapustila bolnišnico: Spet diham svež zrak

ZaDaniello Alvarez, ki je leta 2011 osvojila lepotni naziv Miss Kolumbije, so precej težki tedni. Prestala je pet operacij, pred približno enim mesecem pa so ji zdravniki zaradi zapletov amputirali nogo pod kolenom. A 32-letnica, ki ima neizmerno voljo do življenja, v vsem tem času ni vrgla puške v koruzo.

"Danes je prvi dan, ko spet lahko diham svež zrak. Hvaležna sem Bogu, ki mi je dovolil, da sem z družino in da sem spet videla psička Loba, ki me ni več mogel čakati doma, da bi moj zakrneli ud postal krepkejši in da se izognem vsakemu udarcu. Kakšna sreča!!!" je zapisala na Instagramu, ob tem pa objavila kar nekaj fotografij, na katerih z družino uživa na travniku.