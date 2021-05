Kolumbijska misica z amputirano nogo se je razšla s fantom

Kljub temu, da ji življenje ni prizanašalo, jeDaniella Álvarez že večkrat dokazala, da ji vztrajnosti in pozitive ne manjka. 32-letna kolumbijska manekenka je po lanski amputaciji noge postala odlična motivatorka, zaradi svojega izjemnega poguma pa vzor drugim.

''Vse se zgodi z razlogom, to je bila moja usoda, to je moje poslanstvo in ni nič lepšega, in ničesar, kar bi mi bolj osrečilo kot to, da lahko pomagam drugim," je za People en Español povedala o tem, kako jo po osebni izkušnji postala life coach oz. življenjska trenerka in motivacijska govornica.

Mineva že več kot leto dni, odkar je 15. maja 2020 vstopila v operacijsko sobo v Kolumbiji, da bi ji odstranili tumor iz trebuha. Šlo je za zapleteno operacijo, ki se je končala z amputacijo leve noge (13. junija 2020). Njena družina in njen takratni fantLenard Vanderaa sta ji brezpogojno stala ob strani med okrevanjem. Daniella je delila več skupnih utrinkov svojega partnerja, ki jo je spremlja v bolnišnico in ji je pomagal, da je s protezo začela novo življenje.