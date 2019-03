Komaj ostala živa: po končanem razmerju ponovno obiskala kliniko

26-letna Demi Lovatoje januarja letos slavila šest mesecev treznosti, potem, ko je konec julija 2018 po predoziranosti, zaradi katere je skoraj umrla, pristala na kliniki za odvajanje v Los Angelesu. Potem, ko je uspešno prestala nekajmesečno odvajanje, opustila slabe navade in zamenjala nekdanji krog prijateljev, se je konec novembra lani spustila v razmerje s prijateljem in modnim oblikovalcem Henryjem Levyjem. Ta naj bi ji, po poročanju tujih medijev, stal ob strani med okrevanjem in bil njen 'trezni' prijatelj, ki ji je pomagal ostati na pravi poti. Levy je bil namreč dobro seznanjen s situacijo, v kateri se je znašla priljubljena zvezdnica, saj je tudi sam pred časom bil bitko z odvisnostjo od različnih prepovedanih substanc in je bil v času prijateljevanja z Demi že popolnoma 'čist'. V času druženja je med njima preskočila iskrica, paparaci pa so ju zalotili med poljubljanjem in na ta način razkrili, da je med njima preskočila iskrica.