Komentatorji o Melanii Trump: 'Spet je delala tisto z ustnicami!'

Najbolj pozorni opazovalci ne spregledajo nobene podrobnosti, ko se v javnosti pojavi ameriška prva dama Melania Trump. Čeprav jo mnogi hvalijo predvsem glede njenega videza, pa so drugi opazili, da nekdanja manekenka občasno čudno premika ustnice. Na družbenih omrežjih se je tako pojavil že drugi videoposnetek, na katerem je to vidno, mnogi pa se pod njim sprašujejo, ali je z njo vse v redu.

Nedavno je na družbenih omrežjih zaokrožil videoposnetek, ki je nastal pred dvema mesecema v Kaliforniji, na njem pa Donald Trump odgovarja na novinarska vprašanja. Bolj kot on pa je pozornost pritegnila prva dama, ki stoji ob njem, in njeno čudno premikanje ustnic. Mnogi komentatorji so se spraševali, kaj je narobe z njenimi ustnicami, ko pa je Melania podobne grimase delala tudi med moževim nedavnim dolgim govorom pred kongresom, pa so mnogi izrazili zaskrbljenost.

"Melania znova počne to z ustnicami!" je zapisal eden od komentatorjev, drugi pa je pripomnil: "Deluje, kot bi sikala!" Tretji je bil mnenja: "Izgleda, kot da renči." Četrti je bil prepričan: "V redu je, samo ne želi imeti šminke na zobeh." Kljub temu, da so si jo nekateri privoščili, pa so se našli tudi takšni, ki so bili zanjo v skrbeh. "Je z njo vse v redu?" se je spraševal nekdo.

S Trumpom poročena že 20 let Slovenka in ameriški predsednik sta v začetku leta praznovala že 20. obletnico poroke. Zakon Melanie in Donalda Trumpa je že leta pod budnim očesom javnosti, še posebej, odkar se je par vrnil v Belo hišo. Veliko se je ugibalo, ali sploh še živita skupaj, znano pa ni niti trenutno prebivališče prve dame, ki je ob Trumpovi vrnitvi v Washington dejala, da bo razpeta med New Yorkom, Florido in Washingtonom.

Poznavalci trdijo, da je povezava med njima veliko močnejša in globlja, kot domneva javnost. Pred kratkim je vir za ameriške medije spregovoril o tem, da predsednik po dveh desetletjih zakona 'rad pogleda' za svojo ženo, pri čemer zavrača vse nasprotne trditve, ona pa je vedno ob njem ter se še naprej trudi, da bi bil srečen na vse možne načine.