Komičarka Kathy Griffin okreva po zahtevni operaciji

Katy Griffin , ki je oboževalcem pred kratkim zaupala, da ima hude zdravstvene težave, je prestala operacijo, pri kateri so ji zaradi bolezni odstranili polovico levega pljučnega krila. V zapisu na omrežju Instagram je bila ob razkritju diagnoze popolnoma iskrena, glede terapij in posegov pa oboževalce sproti obvešča. ''Imam raka. Grem na operacijo, da mi odstranijo polovico leve strani pljuč. Ja, imam pljučnega raka, čeprav nikoli nisem kadila,'' se je pred dnevi glasil del njenega zapisa, sedaj pa je s sledilci delila tudi posnetek po operaciji.

60-letnica v videu razloži, kako se počuti: ''Pozdravljeni. Mogoče bom pričela z objavljanjem videoposnetkov, v katerih bom govorila o okrevanju in teh stvareh, vendar je moj glas resnično hripav,'' v svoji maniri pa je šaljivo dodala še, da upa, da to ne bo prestrašilo koga od oboževalcev.

Igralka je bila videti dobro razpoložena. Povedala je, da se sedaj veliko smeji: ''Iz nekega razloga se sedaj smejim vsemu. In če so stvari grozne, se smejim še toliko bolj.'' Tudi svoje objave je obrnila na šalo, med drugim je delila tudi meme glede njenega stanja v povezavi s covidom-19: ''Če imaš samo eno pljučno krilo, je možnost, da zboliš za covidom kar 50 odstotkov manjša'' in dodala, da se v tem trenutku pogosto zateka k črnemu humorju.