Tuja scena

Komičarka o zaroki Taylor Swift: Njun odnos bo uničil nekatere zveze

Los Angeles, 09. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Komičarka Nikki Glaser meni, da bo zaroka Taylor Swift in Travisa Kelceja uničila nekatere zveze. Zdi se ji namreč, da svetovno znana pevka stalno viša letvico standardov za mlada dekleta. "Zato mislim, da tudi na področju romantičnih razmerij dviguje letvico," je povedala.

V svetu slavnih še naprej močno odmeva zaroka med pevko Taylor Swift in igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem. Svoj pogled na njuno ljubezensko zgodbo pa je zdaj dodala še komičarka Nikki Glaser. "Zbudila sem se iz popoldanskega počitka in moj telefon je eksplodiral. Mislila sem, da je nekdo umrl," je opisala, kako je izvedela novico o zaroki.

Nikki Glaser meni, da je Taylor Swift dober vzor mladim ženskam.
Nikki Glaser meni, da je Taylor Swift dober vzor mladim ženskam. FOTO: AP

"Čeprav tega nisem predvidela, pa je zelo očitno, da bo trajalo večno. In po ogledu intervjuja je jasno – to je tip moškega, s katerim si želiš, da bi bila skupaj tvoja najboljša prijateljica," je dejala, ob tem pa dodala, da bo njuna poroka uničila nekatere odnose.

"Mislim, da si bo veliko ljudi to ogledalo in si reklo, da si tudi oni to zaslužijo," je dejala. Po njenih besedah pevka konstantno dviguje letvico standardov za mlada dekleta, kaj lahko dosežejo. "Zato mislim, da tudi na področju romantičnih razmerij dviguje letvico," je še povedala Glaser.

Novica o zvezdniški zaroki je 'zatresla' splet. Objava, ki sta jo delila na družbenem omrežju Instagram, je v pičlih 12 urah nabrala več kot 25 milijonov všečkov, zdaj jih ima že preko 36 milijonov. "Vaša učiteljica angleščine in učitelj športne vzgoje se bosta poročila," je ob zaročnih fotografijah pripisala Taylor. Pevka je pokazala tudi velik diamant na zaročnem prstanu.

taylor swift travis kelce nikki glaser
