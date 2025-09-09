Komičarka o zaroki Taylor Swift: Njun odnos bo uničil nekatere zveze

V svetu slavnih še naprej močno odmeva zaroka med pevko Taylor Swift in igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem . Svoj pogled na njuno ljubezensko zgodbo pa je zdaj dodala še komičarka Nikki Glaser . "Zbudila sem se iz popoldanskega počitka in moj telefon je eksplodiral. Mislila sem, da je nekdo umrl," je opisala, kako je izvedela novico o zaroki.

"Čeprav tega nisem predvidela, pa je zelo očitno, da bo trajalo večno. In po ogledu intervjuja je jasno – to je tip moškega, s katerim si želiš, da bi bila skupaj tvoja najboljša prijateljica," je dejala, ob tem pa dodala, da bo njuna poroka uničila nekatere odnose.

"Mislim, da si bo veliko ljudi to ogledalo in si reklo, da si tudi oni to zaslužijo," je dejala. Po njenih besedah pevka konstantno dviguje letvico standardov za mlada dekleta, kaj lahko dosežejo. "Zato mislim, da tudi na področju romantičnih razmerij dviguje letvico," je še povedala Glaser.