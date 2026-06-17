Komičarka prodala vse nepremičnine v ZDA: Ko Trump zaključi, se vrnem

Komičarka Rosie O'Donnell se je v sklopu promocije nove predstave, ki jo bo igrala v mestu, ki nikoli ne spi, oglasila v radijski oddaji Andy Cohen Live. Ko jo je voditelj vprašal, ali ima v New Yorku še vedno svojo nepremičnino, je 64-letnica presenetila z novico, da je vse svoje ameriške domove prodala.
"Vse sem prodala," je bila kratka in jedrnata, nakar jo je Andy Cohen vprašal: "Vau, pa tako odličen portfelj nepremičnin si imela. Vse si prodala? Niti ene nisi želela obdržati?" O'Donnell je nato pojasnila: "Imela sem veliko štirisobno stanovanje in mislila sem, da bodo vsi moji otroci radi prihajali tja. Nikoli niso prišli. Imela sem tri prazne spalnice." Ob tem je dodala: "Ne vemo, kako dolgo bo Trump ostal. Ko zaključi, se vrnem."
Spomnimo, nekdanja voditeljica je januarja lani potrdila, da se je s svojim 13-letnim otrokom preselila na Irsko. "Srce parajoče je bilo videti, kaj se dogaja v politiki, in težko je bilo tudi zame osebno. Osebno je politično, kot vsi vemo. Tukaj v tej čudoviti državi (na Irskem, op. a.) poskušam najti dom in ko bo varno, da bodo vsi državljani imeli enake pravice v Ameriki, takrat bomo razmislili o vrnitvi."
Rosie O'Donnell je znana ameriška komičarka, igralka in televizijska voditeljica, ki je zaslovela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Najbolj prepoznavna je postala s svojo dnevno pogovorno oddajo 'The Rosie O'Donnell Show', ki je bila izjemno priljubljena zaradi njenega sproščenega in humornega sloga. Poleg televizijskega dela je znana tudi kot aktivistka za pravice skupnosti LGBTQ+ in kot glasna kritičarka političnih razmer v Združenih državah Amerike.
Izraz 'mesto, ki nikoli ne spi' (v angleščini 'The City That Never Sleeps') je priljubljen vzdevek za New York City. Ta vzdevek se nanaša na izjemno živahno naravo mesta, kjer so trgovine, restavracije, javni prevoz in kulturne ustanove dostopni ali delujejo skoraj 24 ur na dan. New York je znan po svojem neprekinjenem ritmu življenja, ki ga poganjajo milijoni prebivalcev in obiskovalcev, zaradi česar se zdi, da mesto nikoli ne počiva.
Andy Cohen je vpliven ameriški televizijski producent, radijski voditelj in avtor. Najbolj je znan po svojem delu na televizijski mreži Bravo, kjer je ustvaril in produciral izjemno priljubljeno franšizo resničnostnih šovov 'The Real Housewives'. Poleg tega vodi svojo pogovorno oddajo 'Watch What Happens Live with Andy Cohen', v kateri gosti številne zvezdnike. Velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov ameriške pop kulture in je pomemben zagovornik pravic istospolno usmerjenih oseb v medijih.
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