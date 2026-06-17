Komičarka prodala vse nepremičnine v ZDA: Ko Trump zaključi, se vrnem

Komičarka Rosie O'Donnell se je v sklopu promocije nove predstave, ki jo bo igrala v mestu, ki nikoli ne spi, oglasila v radijski oddaji Andy Cohen Live . Ko jo je voditelj vprašal, ali ima v New Yorku še vedno svojo nepremičnino, je 64-letnica presenetila z novico, da je vse svoje ameriške domove prodala.

"Vse sem prodala," je bila kratka in jedrnata, nakar jo je Andy Cohen vprašal: "Vau, pa tako odličen portfelj nepremičnin si imela. Vse si prodala? Niti ene nisi želela obdržati?" O'Donnell je nato pojasnila: "Imela sem veliko štirisobno stanovanje in mislila sem, da bodo vsi moji otroci radi prihajali tja. Nikoli niso prišli. Imela sem tri prazne spalnice." Ob tem je dodala: "Ne vemo, kako dolgo bo Trump ostal. Ko zaključi, se vrnem."

Spomnimo, nekdanja voditeljica je januarja lani potrdila, da se je s svojim 13-letnim otrokom preselila na Irsko. "Srce parajoče je bilo videti, kaj se dogaja v politiki, in težko je bilo tudi zame osebno. Osebno je politično, kot vsi vemo. Tukaj v tej čudoviti državi (na Irskem, op. a.) poskušam najti dom in ko bo varno, da bodo vsi državljani imeli enake pravice v Ameriki, takrat bomo razmislili o vrnitvi."