Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Komičarka prodala vse nepremičnine v ZDA: Ko Trump zaključi, se vrnem

New York, 17. 06. 2026 12.37 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Rosie O'Donnell

Rosie O'Donnell je v nedavnem intervjuju razkrila, da je prodala vse svoje nepremičnine v Združenih državah Amerike, vključno z domovoma, ki ju je imela v New Yorku in Miamiju. Januarja lani se je z najmlajšim otrokom preselila na Irsko, v ZDA pa se namerava vrniti, ko Donald Trump ne bo več na položaju.

Komičarka Rosie O'Donnell se je v sklopu promocije nove predstave, ki jo bo igrala v mestu, ki nikoli ne spi, oglasila v radijski oddaji Andy Cohen Live. Ko jo je voditelj vprašal, ali ima v New Yorku še vedno svojo nepremičnino, je 64-letnica presenetila z novico, da je vse svoje ameriške domove prodala.

Rosie O'Donnell je prodala vse nepremičnine v ZDA.
Rosie O'Donnell je prodala vse nepremičnine v ZDA.
FOTO: AP

"Vse sem prodala," je bila kratka in jedrnata, nakar jo je Andy Cohen vprašal: "Vau, pa tako odličen portfelj nepremičnin si imela. Vse si prodala? Niti ene nisi želela obdržati?" O'Donnell je nato pojasnila: "Imela sem veliko štirisobno stanovanje in mislila sem, da bodo vsi moji otroci radi prihajali tja. Nikoli niso prišli. Imela sem tri prazne spalnice." Ob tem je dodala: "Ne vemo, kako dolgo bo Trump ostal. Ko zaključi, se vrnem."

Spomnimo, nekdanja voditeljica je januarja lani potrdila, da se je s svojim 13-letnim otrokom preselila na Irsko. "Srce parajoče je bilo videti, kaj se dogaja v politiki, in težko je bilo tudi zame osebno. Osebno je politično, kot vsi vemo. Tukaj v tej čudoviti državi (na Irskem, op. a.) poskušam najti dom in ko bo varno, da bodo vsi državljani imeli enake pravice v Ameriki, takrat bomo razmislili o vrnitvi."

Razlagalnik

Rosie O'Donnell je znana ameriška komičarka, igralka in televizijska voditeljica, ki je zaslovela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Najbolj prepoznavna je postala s svojo dnevno pogovorno oddajo 'The Rosie O'Donnell Show', ki je bila izjemno priljubljena zaradi njenega sproščenega in humornega sloga. Poleg televizijskega dela je znana tudi kot aktivistka za pravice skupnosti LGBTQ+ in kot glasna kritičarka političnih razmer v Združenih državah Amerike.

Izraz 'mesto, ki nikoli ne spi' (v angleščini 'The City That Never Sleeps') je priljubljen vzdevek za New York City. Ta vzdevek se nanaša na izjemno živahno naravo mesta, kjer so trgovine, restavracije, javni prevoz in kulturne ustanove dostopni ali delujejo skoraj 24 ur na dan. New York je znan po svojem neprekinjenem ritmu življenja, ki ga poganjajo milijoni prebivalcev in obiskovalcev, zaradi česar se zdi, da mesto nikoli ne počiva.

Andy Cohen je vpliven ameriški televizijski producent, radijski voditelj in avtor. Najbolj je znan po svojem delu na televizijski mreži Bravo, kjer je ustvaril in produciral izjemno priljubljeno franšizo resničnostnih šovov 'The Real Housewives'. Poleg tega vodi svojo pogovorno oddajo 'Watch What Happens Live with Andy Cohen', v kateri gosti številne zvezdnike. Velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov ameriške pop kulture in je pomemben zagovornik pravic istospolno usmerjenih oseb v medijih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Rosie O'Donnell nepremičnine donald trump amerika dom

Mlado zvezdnico razjezili spletni komentarji o posvojeni hčerki

24ur.com Komičarka Rosie O'Donnell se je po Trumpovi izvolitvi preselila na Irsko
24ur.com Melania Trump potrdila, da se vrača v Belo hišo
24ur.com Ellen ZDA zapustila zaradi Trumpa, z ženo odločeni: Ostajava v Veliki Britaniji
24ur.com Trump naj bi Mar-a-Lago prodal svojemu sinu, nepremičninska agencija: šlo je za pomoto
24ur.com Trump razmišlja o odvzemu državljanstva Rosie O'Donnell: Je grožnja človeštvu
24ur.com Ozzy Osbourne se seli v Anglijo: Nočem umreti v Ameriki
24ur.com Trumpov sin Veliki Britaniji: Vzemite razvajena Harryja in Meghan nazaj
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
17. 06. 2026 13.36
a toj dec
Odgovori
0 0
Amor Fati
17. 06. 2026 12.59
Pa spokaj pol. Nihče te ne bo pogrešal.
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
Portal
Sodišče mu je prepovedalo skupno kopanje s triletno hčerko
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kako je videti žena slavnega nogometaša
Sprememba sporeda: Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova
Sprememba sporeda: Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
O njej trenutno govori celotna regija
O njej trenutno govori celotna regija
vizita
Portal
Popolna zadnjica: pozabite počepe in izberite ti dve vaji
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Ali je narcisizem deden?
Ali je narcisizem deden?
cekin
Portal
Zakaj uspešni Slovenci znova sedejo v šolske klopi – razlog ni to, kar mislite
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
moskisvet
Portal
Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Zvezdnik razkril diagnozo raka
Zvezdnik razkril diagnozo raka
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
dominvrt
Portal
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
okusno
Portal
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763