Komičarka razkrila šalo o Pittu, ki je ni uporabila na zlatih globusih

Howard Stern je po podelitvi zlatih globusov v svoji radijski oddaji gostil komičarko Nikki Glaser, ki je povezovala letošnjo podelitev. 41-letnica je razkrila, da se je na odru skoraj pošalila tudi na račun zvezdnika filma F1 Brada Pitta. In kakšna je bila ta šala?

Nikki Glaser FOTO: AP

"Ko moški dopolni 60 let, dobi priložnost igrati dirkača, medtem ko ženska pri 35 dobi le vlogo utrujene mame, ki sovraži svoje življenje. Brad, v filmu si bil tako dober, da sem skoraj začela verjeti, da si se v zadnjih 30 letih kam zapeljal sam. Ampak Brad je res veliko prizorov vožnje posnel sam in ne želim te osramotiti, ampak ves čas si imel vključen smerokaz." Zvezdnica je priznala, da je bila med vodenjem prireditve sprva zelo živčna, sprostila pa se je po tem, ko je povedala šalo o Seanu Pennu. Spomnimo, njegov videz je primerjala z usnjeno torbico. "Ko sem to povedala, sem se sprostila. Nisem ga želela užaliti."