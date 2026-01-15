Komičarka razkrila šalo o Pittu, ki je ni uporabila na zlatih globusih

Howard Stern je po podelitvi zlatih globusov v svoji radijski oddaji gostil komičarko Nikki Glaser, ki je povezovala letošnjo podelitev. 41-letnica je razkrila, da se je na odru skoraj pošalila tudi na račun zvezdnika filma F1 Brada Pitta. In kakšna je bila ta šala?
"Ko moški dopolni 60 let, dobi priložnost igrati dirkača, medtem ko ženska pri 35 dobi le vlogo utrujene mame, ki sovraži svoje življenje. Brad, v filmu si bil tako dober, da sem skoraj začela verjeti, da si se v zadnjih 30 letih kam zapeljal sam. Ampak Brad je res veliko prizorov vožnje posnel sam in ne želim te osramotiti, ampak ves čas si imel vključen smerokaz."
Zvezdnica je priznala, da je bila med vodenjem prireditve sprva zelo živčna, sprostila pa se je po tem, ko je povedala šalo o Seanu Pennu. Spomnimo, njegov videz je primerjala z usnjeno torbico. "Ko sem to povedala, sem se sprostila. Nisem ga želela užaliti."
Šale je pripravila tudi o zvezdnikih, ki se prireditve na koncu niso udeležili. Če bi se podelitve udeležil Jonathan Bailey, zvezdnik filma Žlehtnoba: Za vedno, bi šala na njegov račun zvenela tako. "Jonathan je prvi odkrito istospolno usmerjeni moški z nazivom najbolj seksi moški leta. Spraševala sem se, ali moramo res poudariti, da je prvi odkrito istospolno usmerjeni moški s tem nazivom, potem pa sem videla seznam preteklih zmagovalcev in si dejala: 'O, ja, moramo.'"
Če bi na zlate globuse prišla Sydney Sweeney, bi šala na njen račun zvenela nekako tako: "Nocoj je večer praznovanja, vendar ne moremo prezreti dejstva, da je v Hollywoodu čuden čas. Ljudje preprosto ne hodijo več v kino. Če mi ne verjamete, letos je bil v kinih film, v katerem je Sydney Sweeney igrala lezbijko, ki je dve uri naokoli skakljala v kratkih hlačah, pa je film vseeno zaslužil zgolj 14 dolarjev." S tem se je komedijantka obregnila ob neuspeh filma Christy.
