Komičarka Rosie O'Donnell se je po Trumpovi izvolitvi preselila na Irsko

Rosie O'Donnell se je po izvolitvi Donalda Trumpa na mesto ameriškega predsednika izselila iz ZDA. 62-letna komičarka je novico sporočila v videu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, v njem pa razkrila, da na Irskem živi že od 15. januarja. Zvezdnica je dejala, da je to lepa in topla država, čeprav je fizično precej hladno.

"Sem na Irskem. Je čudovito in toplo – ne fizično. Drugače je precej hladno," je povedala komičarka in dodala: "Precej čudovito je, moram reči. Ljudje so tako ljubeči, prijazni in gostoljubni. Zelo sem hvaležna."

Zvezdnica je razkrila tudi, da je še v procesu pridobivanja državljanstva, ki ga bo dobila na podlagi tega, da so bili njeni stari starši Irci. Komičarka ni govorila le o lepotah Irske, temveč tudi o razlogu, zakaj se je odločila, da se preseli v to državo. "Nikoli nisem bila oseba, ki si je želela preseliti se drugam, a je bilo to najboljše zame in mojega 12-letnega otroka. Srečna sem, Clay je srečen. Pogrešam preostale otroke, prijatelje in mnoge druge stvari iz življenja doma. V tej čudoviti državi skušam najti prebivališče, ko pa bo v Ameriki varno za vse ljudi in bomo imeli vsi enake pravice, bova razmislila o vrnitvi," je še povedala 62-letnica, ki se je na Irsko preselila z 12-letnim nebinarnim otrokom, ki ga kliče Clay.