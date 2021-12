Komik Aziz Ansari zaročen s podatkovno znanstvenico z Danske

Aziz Ansari je z zvestimi privrženci delil veselo novico. Na nedavnem nastopu, ki je bil za obiskovalce prizorišča Comedy Cellar popolno presenečenje, se je pohvalil z novim statusom. Komik je namreč srečen v zvezi z dekletom, ki je pred dnevi postala njegova zaročenka. Prisotni na dogodku so za ameriške medije povedali, da je občinstvo informacijo pozitivno sprejelo, zvezdnikovo zaroko so namreč nagradili z močnim aplavzom in velikim navdušenjem: ''Ponoreli smo!'' je dejal eden od obiskovalcev pod odrom.