Komik Eddie Izzard sporoča: Trenutno je moj zaimek 'ona'

Priljubljeni 58-letni angleški komik je v eni od televizijskih oddaj naznanil, da se trenutno počuti kot oseba ženskega spola in bi ob tem želel, da ga ljudje naslavljajo z 'ona'. O sebi pravi, da se v različnih obdobjih identificira z vsakim od obeh spolov in da namerava ob tem v obeh primerih še vedno ohraniti svoje ime – Eddie.

Eddie Izzard, ki je Slovenijo obiskal že večkrat, nazadnje celo letos februarja, pred tem pa tudi v letih 2018 in 2019, je javnosti sporočil, da se trenutno opredeljuje za osebo ženskega spola. Priljubljeni komik subtilnega humorja, ki ga pogosto dopolni s pantomimo in zabavnimi monologi, občasno že leta uporablja ličila, nosi ženska oblačila ter dodatke. "Niham med obema spoloma. Trenutno se počutim kot ženska in bi želel biti tako tudi naslovljen,"je povedal za eno od britanskih televizij. Za sodelovanje v sedmi sezoni oddaje Portrait Artist of the Year se je odločil tudi zato, ker je prva, v kateri je zaprosil, če se lahko predstavi kot oseba, ki je naslovljena z zaimkom 'ona'.

icon-expand Eddie Izzard obožuje Slovenijo, obiskal jo je že večkrat, nazadnje celo februarja letos. FOTO: AP

"Občutek je odličen, saj ljudje pogosto zgolj domnevajo, da me poznajo od nekdaj,"je razložil in dodal, da je to manjše obdobje tranzicije pozitiven korak v pravo smer:"Življenje je le eno, živite ga dobro!" 58-letnika so oboževalci na družbenih omrežjih kasneje označili za 'pogumnega' in svojevrstnega pionirja, oglasili pa so se tudi kolegi iz njegove branže. Komičarka Shappi Khorsandi je v njegovo podporo zapisala, da ji njegova odločitev pomeni ogromno, saj je njen vzor že iz otroštva, in da je za Izzarda izredno vesela.

icon-expand Eddie obožuje ličila, v javnosti pogosto nosi rožnato ali rdečo šminko. FOTO: Profimedia

Že septembra je legendarni komik britanskim medijem zaupal, da med spoloma pogosto prehaja in da ceni pravilno uporabo zaimkov:"Ko se počutim kot ženska, sem vesel, ko me naslovijo z 'ona', ko se počutim kot moški, pa me veseli uporaba besede 'on',"ter dodal, da je enako vesel tudi takrat, ko ga ljudje naslovijo s preprostim 'Eddie' ali 'hej, prijatelj'.