Komik John Cleese izkazal podporo spornim tvitom Rowlingove

Komik John Cleese je na družbenih omrežjih izrazil mnenje o tvitih avtorice J. K. Rowling, ki so razburili javnost, še posebej njene zveste bralce. John je napisal tudi nekaj spornih tvitov, ki so sprožili burno razpravo njegovih sledilcev.

81-letni John Cleese, najbolj znan po Montyju Pythonu in komediji Fawlty Towers, je sprožil ogorčenje, potem ko je pred kratkim podpisal pismo solidarnosti avtorice priljubljenih knjig o Harryju Potterju. J. K. Rowling je bila pred kratkim obtožena transfobičnih opazk in se še naprej zagovarja pred vse več kritikami.

NaTwitterju se v zadnjem času vse bolj pojavlja ime igralca, potem ko so sledilci opazili, da se nekatere njegove izjave vse bolj navezujejo na misli, ki jih je v preteklosti delila Rowlingova, na katere se je odzvala tudi organizacija za pravice LGBTQ skupnosti GLAAD. Eden od uporabnikov je komika vprašal, kaj si misli o mnenju Rowlingove, John pa mu je odgovoril, da se mu takšna kultura prav tako zdi nadležna, hkrati pa naj bi sam imel več težav kot transspolni ljudje. "Bojim se, da me transspolni ljudje ne zanimajo. Upam le, da so srečni in da se ljudje do njih vedejo prijazno. Trenutno sem bolj osredotočen na grožnje demokraciji v ZDA, na korupcijo v Veliki Britaniji, na britanske medije, na razkritja o policijski brutalnosti ..."

Nad njegovim odgovorom pa niso bili vsi navdušeni. "Oh, človek. Že leta sem oboževalec Montyja Pythona in nekaterih drugih tvojih del, in tako žalostno je videti, da se zavzemaš za tako škodljivo stališče do tega vprašanja. Transspolne ljudi napadajo z vseh strani, namesto da bi jih podpirali in spodbujali. Tudi vi ste del tega," je v odgovor napisal eden od razočaranih oboževalcev.

V nadaljevanju je napisal še, da ga skrbi tudi stanje zaradi covida-19, nesposobnost britanske vlade, zanemarjenje Kitajske glede potrebe po opuščanju fosilnih goriv, dogajanje v Franciji med Macronom in islamisti, diabetes in nedavna smrt več njegovih bližnjih prijateljev. "Ali je slišati, kot da imam hladno srce?" je ob tem vprašal svoje sledilce, ki so mu pred tem obrnili hrbet. Kljub temu pa je komik nadaljeval neprimerne tvite, ko je zapisal šalo na račun transspolnih ljudi. "Menim, da je moje razumevanje površno. A ena stvar je ključna: ko ženska, ki je bila nekoč moški, tekmuje z ženskami, ki so bile od nekdaj ženske, mislim, da ima prednost, ker je podedovala moško telo, ki je običajno večje in močnejše od ženskega. Ali to dokazuje fobijo?"

