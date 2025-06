Komik med oddajo dvakrat uporabil nacistični pozdrav: 'Bil sem šokiran'

Humorist, pisatelj otroških knjig in voditelj David Walliams je med snemanjem humoristične oddaje Would I lie to you? na britanski BBC dvakrat uporabil nacistični pozdrav. To naj bi storil v delu, v katerem je soigralka Helen George skušala ostale goste v oddaji prepričati o poškodbi zapestja. Z mahanjem je ponazorila, kako se je zgodila omenjena poškodba. Kot piše BBC, naj bi se ji Walliams pridružil pri mahanju, s katerim jih je želela prepričati o resničnosti poškodbe, na koncu pa je roko iztegnil v nacistični pozdrav.