Komik, obsojen za 14 dni, odsedel le en dan

Problematični ameriški zvezdnik Andy Dickje bil zaradi primera spolnega nadlegovanja obsojen na 14 dni zapora, a je za rešetkami ostal le eno noč. Dick je bil zaradi incidenta obtožen dveh prekrškov – eno za spolno nadlegovanje, drugo za nadlegovanje.

Sodnik mu je sicer najprej naložil javno delo, ker ga ni opravil, pa mu je dosodil 14 dni zapora. Toda ker je bil zapor prepoln, je igralec odkorakal domov že naslednji dan.

Spletna stran TMZje bila prva, ki je poročala o incidentu, ki se je zgodil aprila 2018. Neka ženska je namreč vložila prijavo na policijo, v kateri je trdila, da ji je zvezdnik, medtem ko je šel mimo nje na pločniku, dvakrat stisnil zadnjico.

To pa ni bil edini incident, aprila 2018 naj bi otipaval Uber voznika. Moški trdi, da se je zvezdnik z zadnjega sedeža nagnil naprej in ga zagrabil za mednožje. Oktobra pa naj bi se zapletel v prepir in pretep s še enim Uberjevim voznikom.